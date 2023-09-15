Adana'da çalıntı otomobille kaçan şüpheliler yakalandı
Adana'da çalıntı bir otomobille kaçan 2 şüpheli, polis tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adana'da çaldıkları otomobille kaçarken polise eden 2 şüpheli, kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevindeki polisler, hakkında çalıntı ihbarı bulunan 34 PEH 48 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan araçta bulunan 4 şüpheli kaçtı.
Polislere ateş ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden 2'si kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olay yerindeki incelemenin ardından otomobil, emniyetin otoparkına çekildi.
Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.