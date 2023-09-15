Adana'da çalıntı otomobille kaçan şüpheliler yakalandı

Adana'da çalıntı bir otomobille kaçan 2 şüpheli, polis tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.