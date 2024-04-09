Adana'da Backyard Ultra Maratonu Koşuldu

Backyard Ultra Maratonu 6-7 Nisan tarihlerinde Adana'da koşuldu.

Ülkemizde sayılı illerde gerçekleştirilen, katılımcıların her saat başında yeniden start aldığı ve 6 bin 706 metrelik parkuru aralıksız olarak koştuğu formatta gerçekleştirilen koşunun Adana ayağı Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda gerçekleştirildi.

75 kişi ile sınırlandırılan organizasyona Türkiye'nin farklı şehirlerinden yoğun talep yaşandı. Backyard Ultra Adana yarışını 35 saat sonunda 35 tur ve 234.71 kilometre ile Ali Kansu birinci olarak tamamladı. Yarış sonrası düzenlenen törende Kansu'ya kupa ve dereceye giren sporculara??????? madalya verildi. Organizasyon Türkiye'nin farklı illerinden gelen katılımcılara hem kenti hem de ülkenin sayılı parkurları arasında olan parkuru tanıdı. - ADANA