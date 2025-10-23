Haberler

Adana'da Amatör Spor Sezonu Açılışı Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Adana'da 2025-2026 Amatör Spor Sezonu açılışı, Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Törene katılan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, amatör spor kulüplerinin gelişimi için önemli hamleler yapıldığını vurguladı ve sporculara başarılar diledi.

Adana'da tüm branşlar için 2025-2026 Amatör Spor Sezonu açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.

Vali Yardımcısı Küçük, törende yaptığı konuşmada, işin mutfağında bulunan herkese teşekkür etti.

Kentte amatör spor kulüplerinin mücadele edebileceği tesislerin bulunduğunu belirten Küçük, "Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in özel girişimleriyle sahalarımızın sayısının artırılması için önemli bir hamle yapıldı. İnşallah önümüzde sezona yetişecek şekilde sahalarımızda imkanlarımızın arttığını hep birlikte göreceğiz. Bu ve buna benzer tesislerin işlevsel olması son derece önemli." diye konuştu.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan da amatör sporların ilerlemesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak yeni sezonun herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kentte sporun gelişmesine katkıda bulunanlara plaket verildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor



