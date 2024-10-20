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Adana'da 8. Uluslararası Lezzet Festivali Koşusu Gerçekleşti

Adana'da 8. Uluslararası Lezzet Festivali Koşusu Gerçekleşti
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Adana'da düzenlenen 8. Uluslararası Lezzet Festivali çerçevesinde 'Yediklerimizi eritiyoruz' sloganıyla yapılan Lezzet Festivali Koşusu, yüzlerce katılımcıyla gerçekleştirildi. Koşuda dereceye girenlere toplamda 18 bin lira ödül verildi.

Adana'da 8. Uluslararası Lezzet Festivali çerçevesinde "Yediklerimizi eritiyoruz" sloganıyla bugün "Lezzet Festivali Koşusu" yapıldı.

Merkez Park'ta bu yıl 8.'si yapılan Lezzet Festivali çerçevesinde 17 Ekim'den itibaren Adana'ya yüzbinlerce vatandaş akın etti. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar Adana'nın yöresel lezzetlerini tatma imkanı buldu. Bu yıl ilk kez 4 gün boyunca yemek yiyen vatandaşların katılması için "Yediklerimizi Eritiyoruz" sloganıyla "Lezzet Festivali Koşusu" planladı. Koşu bugün sabah saatlerinde yapıldı. Koşuya katılan vatandaşlar 360 kilometre koştu. Koşuya katılıp birinci olana 10, ikinciye 5 üçüncüye ise 2 bin 500 lira ödül verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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