Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Gençlere Spor Eğitimi Sunuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okullarında, futboldan basketbola, yüzmeden jimnastiğe 13 farklı branşta spor eğitimiyle buluşmaya devam ediyor. 10 ilçede faaliyet gösteren yaz spor okulları, gençlere sağlıklı ve bilinçli spor yapma olanağı sağlamayı amaçlıyor.

Öğrenciler, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okullarında, futboldan basketbola, yüzmeden jimnastiğe 13 farklı branşta spor eğitimiyle buluşmaya devam ediyor. 10 ilçede faaliyet gösteren yaz spor okulları, gençlere sağlıklı ve bilinçli spor yapma olanağı sağlamayı amaçlıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yaz spor okulları 13 spor branşında eğitim vermeyi sürdürüyor. Yaz spor okullarında; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tekvando, güreş, masa tenisi, atletizm, jimnastik, tenis, satranç, kano ve kürek dersleri, alanında uzman 90 antrenör ile yaklaşık 30 bin çocuğa yaz sonuna kadar ücretsiz spor eğitimi verilmesi planlanıyor.

40 YÜZME HAVUZUNDA 10 BİN ÇOCUĞA YÜZME EĞİTİMİ

Adana Büyükşehir Belediyesi, 26 açık yarı olimpik yüzme havuzu, 14 portatif yüzme havuzu olmak üzere toplam 40 yüzme havuzunda, yaz sonuna kadar 10 bin çocuğa yüzme eğitimi vermeyi hedefliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Park ve Sarıçam Spor Salonu'nda düzenlenen jimnastik kurslarında, 382 çocuk temel jimnastik eğitimi alıyor. Minikler böylece, özellikle kendi yaş gruplarında bedensel ve zihinsel gelişimleri için önem taşıyan jimnastiği öğreniyor, esneklik kazanıyor.

BAŞARILI ÇOCUKLAR LİSANLANDIRILACAK

Eğitime gelen çocuklara branşlarına göre sporcu kimlik kartı, forma, şort, tozluk, mayo, yüzücü şortu, bone ve çantaları ücretsiz veriliyor. Yaz spor okullarında başarılı olan çocuklar, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında eğitimlerine devam ederek, lisanslandırılıyor.