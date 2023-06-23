Adana Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Futbol Turnuvası sona erdi
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ Genel Müdürlüğü ve diğer iştiraklerinin katılımıyla düzenlediği Cumhuriyet Futbol Turnuvası sona erdi. 32 takımın katıldığı turnuvada finale kalan Gençlik ve Spor ile Özel Güvenlik takımları arasında oynanan karşılaşmada Özel Güvenlik Takımı şampiyon oldu.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ Genel Müdürlüğü ve diğer iştiraklerinin katılımıyla düzenlediği Cumhuriyet Futbol Turnuvası sona erdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Parkı'nda düzenlenen ve 32 takımın katıldığı Cumhuriyet Futbol Turnuvası'nda 384 belediye çalışanı ter döktü. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyon, finale kalan Gençlik ve Spor ile Özel Güvenlik takımları arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı.
Normal süresi 3-3 sonuçlanan müsabakada seri penaltı atışları sonucunda Özel Güvenlik Takımı, Gençlik Spor Takımı'nı 8-7 yenerek şampiyon oldu.