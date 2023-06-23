Adana Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Futbol Turnuvası sona erdi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ Genel Müdürlüğü ve diğer iştiraklerinin katılımıyla düzenlediği Cumhuriyet Futbol Turnuvası sona erdi. 32 takımın katıldığı turnuvada finale kalan Gençlik ve Spor ile Özel Güvenlik takımları arasında oynanan karşılaşmada Özel Güvenlik Takımı şampiyon oldu.