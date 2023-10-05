Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Raftaki Kramponlar Veteranlar futbol turnuvası başladı. Profesyonel ve amatör liglerde futbol oynamış eski futbolcuların yer aldığı turnuvada 8 takım mücadele edecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Raftaki Kramponlar Veteranlar futbol turnuvası başladı.

Profesyonel ve amatör liglerde futbol oynamış eski futbolcuların yer aldığı turnuvanın açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve İştirakleri'nin bürokratları, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber, TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, TFF İl Hakem Kurulu Başkanı Burak Cem Tahiroğlu, TÜFAD Şube Başkanı Mehmet Sümer, Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Boz, Adanalılar Derneği Başkanı Yunus Sakarya, basın mensupları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış müsabakasında Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Basın Mensupları takımları da mücadele etti. İlk kez gerçekleştirilen turnuvada, 2 grupta 8 takım mücadele edecek. Turnuvada mücadele edecek takımlar şöyle:

- ABB Bürokratlar

- Basın

- Adana Şöhretler

- Talat Güler Dostlar

- Asiler

- Adana Güneşli

- Abeder

- Dostlar