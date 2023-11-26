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Adana 1954 FK, Balıkesirspor ile berabere kaldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup lideri Adana 1954 FK, deplasmanda Balıkesirspor ile golsüz berabere kaldı. Her iki takım da maç boyunca fırsatları gole çeviremedi.