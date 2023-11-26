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Adana 1954 FK, Balıkesirspor ile berabere kaldı

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup lideri Adana 1954 FK, deplasmanda Balıkesirspor ile golsüz berabere kaldı. Her iki takım da maç boyunca fırsatları gole çeviremedi.

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lirderlik koltuğunda oturan Adana 1954 FK takımı Balıkesirspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı.

İki takım da maç boyunca yakaladıkları fırsatları gole çeviremedi. Adana 1954 FK puanını 29'a çıkarıp liderliğini sürdürdü. Balıkesirspor da 11 puana çıkmasına rağmen alt sıralardan uzaklaşamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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