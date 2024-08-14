Adana 01 Futbol Kulübü Başkanı: Fazla para harcamakla şampiyon olunmaz

Adana 01 Futbol Kulübü Başkanı Menderes Kutlu, fazla para harcamakla şampiyon olunmadığını söyledi. Kulüp yöneticilerine seslenen Başkan Kutlu, "Başkanlar, yöneticiler, bütçelerine göre harcama yaparsa hiç sıkıntı olmaz" açıklaması yaptı.

2 senede 2 şampiyonluk yaşayarak Türkiye 2. Ligi'ne yükselen Adana 01 Futbol Kulübü, hem borçsuz hem de başarıyı yakalayan bir takım hüviyetine büründü. Kayseri'de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana ekibinin başkanı Menderes Kutlu, başarının sırrını anlattı. Menderes Kutlu, "Kulüpler fazla para harcamakla şampiyonluğun geleceğini sanıyorlar. Biz 20 milyon civarı harcadık. Grubumuzdaki bazı takımlar 120 Milyon civarı harcadı. Ancak biz, onları geride bırakarak açık ara şampiyon olduk. Şunu bütün takımlar bilmeli, 2-3 milyonluk oyuncuya 8 milyon verilerek şampiyon olunmuyor. Savaşçı, inatçı takım oluşturursan hedefe ulaşırsın" dedi.

Kulüplerin borç batağına sürüklenmesinin sebebi olarak umarsızca harcamaların olduğunu söyleyen Başkan Kutlu, "Böyle bir para harcama yok. Bizde 2 milyona oynayan oyuncu 11 milyona gitti. Sonra kulüpler borç batağına sürükleniyor. Transfer yapamıyor. Başarıya uzak kalıyor. Böyle para harcanırsa kapanmaz mı. Bizler, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Nerede ne harcama yapacağımızı bilerek hareket ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ