Adam Voleybol yeni sultanlar keşfedecek - Haberler

Adam Voleybol Spor Kulübü, Gaziantep'te tüm okullarda tarama yaparak geleceğin yeni sultanlarını keşfedecek. Son iki sezonda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Adam Voleybol Kulübü, "Karış Karış Gaziantep, Adım Adım Olimpiyat" projesinin protokolünü Valilik, Büyükşehir Belediyesi, il Gençlik Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte imzaladı.

Protokol törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Adam Voleybol Spor Kulübü CEO'su İdris Bilginsoy, başantrenör Cengiz Akarçeşme, altyapı sporcuları ve teknik heyet imza töreninde hazır bulundu.

Bu kapsamda Gaziantep merkezinde ve ilçelerde yer alan kız çocuklarını, şehit ve gazi çocuklarını voleybol vasıtasıyla hayata hazırlamak, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, geleceğimizin teminatı olan çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırmak, spor kültürü oluşturmak ve yetenekli sporcuları keşfederek kısa vadede (0-2 yıl) milli takım karmalarına, orta vadede (2-4 yıl) milli takımlara, uzun vadede (4-6 yıl) olimpiyatlara sporcular yetiştirmek genel amaç.

Demirören Haber Ajansı / Spor