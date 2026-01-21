Haberler

Adalet Bakanı Tunç ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak bir araya geldi

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile verimli bir toplantı yaptı ve yürütülen çalışmaları ele aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlıklar olarak yürüttüğümüz çalışmaları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Spor
