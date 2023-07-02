Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karakucak güreş müsabakalarına katıldı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Yanaz köyünde bu yıl 203'üncüsü düzenlenen Karakucak güreş müsabakalarına katıldı. Bakan Tunç, Başpehlivan İshak Çapaş'a kupasını verdi.

Kurban Bayramı süresince memleketi Bartın'ın Ulus ilçesindeki baba ocağı Uluköy köyünde kalan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Yanaz köyünde düzenlenen Karakucak güreş müsabakalarına katıldı. Yerli otomobil Togg ile köye gelen Bakan Tunç'u Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekilli Yusuf Ziya Aldatmaz ve köylüler karşıladı.

Daha sonra küçük, orta ve büyük orta ile güreş ağası seçiminden sonra başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Bakan Tunç, başpehlivan olan İshak Çapaş'a madalyasını ve ödülünü verdi.