Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla alakalı tüm şüphelilerin tespiti ve mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç, "Tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.