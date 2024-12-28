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Ada Öztürk Türkiye Arena Kulüpler Yüzme Şampiyonu

Ada Öztürk Türkiye Arena Kulüpler Yüzme Şampiyonu
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Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Yüzme Şampiyonası'nda Manisa Yüzme Eğitim Merkezi'nin milli sporcusu Ada Öztürk, 200 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye birincisi oldu ve altın madalya kazandı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Yüzme Şampiyonası'nda, Manisa Yüzme Eğitim Merkezi'nin milli sporcusu Ada Öztürk, Türkiye birincisi oldu.

Gaziantep'te gerçekleştirilen Türkiye Arena Kulüpler Yüzme Şampiyonasına 135 kulüpten bin 79 sporcu katıldı. Ada Öztürk, 200 metre sırtüstü kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Ayrıca 100 metre sırtüstü yarışında sergilediği performansla dördüncü sırada yer aldı.

Elde edilen başarıyla gururlandıklarını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Sporcumuz Ada Öztürk'ü ve antrenörünü bu anlamlı başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Manisa'da yüzme branşında her geçen gün daha büyük başarılara imza atıyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yürüttüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle ilimizde binlerce çocuğumuza ve gencimize yüzme eğitimi veriyoruz. Bu projeden daha nice şampiyonların çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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