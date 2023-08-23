Acun Ilıcalı, Zor Durumda Olan Erzurumspor'u Satın Alabilir

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın, memleketi Erzurum'un takımı olan Erzurumspor'u satın alabileceği iddia ediliyor. Ilıcalı daha önce Hull City ve Shelbourne FC'yi satın almıştı. Erzurumspor yöneticileri, Ilıcalı'ya teklifte bulundu ve yapımcının bu teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Eğer Ilıcalı takımı alırsa, Süper Lig'e çıkarma ihtimali yüksek görünüyor.