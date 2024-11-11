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Acun Ilıcalı, Yetim Çocukların Dileklerini Gerçekleştirdi

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İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından yürütülen 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesi kapsamında yetim çocuklar Acun Ilıcalı ile tanıştı ve Fenerbahçe maçını izleme şansı buldu.

İstanbul Valisi Davut Gül öncülüğünde İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Çocukları Vakfı ile birlikte yürütülmekte olan ve İstanbul'da yaşayan yetim çocuklara umut ve mutluluk getirmek amacıyla yapılan "Bir Çocuk Bir Dilek" projesi kapsamında çocukların Acun Ilıcalı ile tanışma dileği gerçek oldu.

Kendisi ile tanışmayı ve Fenerbahçe maçına gitmeyi dileyen çocuklarla Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bir araya gelen Acun Ilıcalı, onları Fenerbahçe - Sivasspor maçında kendi locasında ağırladı. Acun Ilıcalı dileklerini gerçekleştirdiği çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı. Aynı zamanda minik çocuklar stadyum içerisindeki müzeyi gezme fırsatı da buldular. Acun Ilıcalı ile tanışma ve Fenerbahçe maçını izleme hayali gerçek olan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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