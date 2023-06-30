Acun Ilıcalı, Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın aldı

İrlanda Premier Lig takımı Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, takımdaki büyük potansiyeli gördüklerini ve daha büyük bir takım haline gelebileceklerini söyledi. Ilıcalı, ayrıca sahibi olduğu Hull City'yi de Premier Lig'e çıkarmak için çaba göstereceklerini belirtti.

İrlanda Premier Lig takımı Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kırmızı-beyazlı takımdaki büyük potansiyeli gördüklerini ve daha büyük bir takım haline gelebileceklerini söyledi.

Başkent Dublin'de basınla bir araya gelen Ilıcalı, İrlanda için geçmişten gelen iyi duygular beslediğini belirterek, "Türk halkı ve İrlanda halkı birbirine benziyor, duygusal insanlar, dürüst insanlar ve iyi insanlar. Geleceğe tüm pozitifliğimle bakıyorum, umarım ekibimle birlikte başarılı oluruz." diye konuştu.

Hollanda, Belçika ve İrlanda'da bazı iyi fırsatlar yakaladıklarını anlatan Ilıcalı, "Ama yaptığımız görüşmelerde Dublin'de, Shelbourne adında gizli bir hazine keşfettik. İrlanda futbolundaki büyük potansiyeli görüyoruz, Shelbourne'deki büyük potansiyeli görüyoruz. Yeteneklerimizle büyük bir takımı, daha büyük bir takım yapabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi de Premier Lig'e çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Shelbourne'ün İrlanda Premier Lig'de 13 şampiyonluğu bulunuyor.