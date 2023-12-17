Üye Girişi
Haberler

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Abone Ol

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Rosenior, takımıyla başarılı bir sezon geçirdi ve play-off yarışında yer alıyor.

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Teknik Direktör Liam Rosenior ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kasım 2022'de takımın başına geçen Rosenior, küme düşme hattında aldığı takımı ile 2022-2023 sezonunu 58 puanla 15. sırada tamamladı. Bu sezon da play-off yarışı veren Kaplanlar, geride kalan 22 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile topladığı 36 puanla 5. sırada yer alıyor. Hull City, İngiliz teknik adamla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

39 yaşındaki teknik adam, "Önümüzdeki birkaç yılın bizim için neler getireceğini görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Umarım çok güzel anılar biriktirebiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Acun Ilıcalı Hull City Haberler

Bakmadan Geçme

Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title