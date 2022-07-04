Acun Ilıcalı'dan Süper Lig müjdesi! Yeni kanal projesi heyecan yarattı

Medya patronu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ahmet Ercanlar'ın sorularını yanıtladı. Ilıcalı, sahibi olduğu TV8.5 kanalıyla ilgili projelerini anlattı.

"ÇOK GÜZEL BİR KANALA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Acun Ilıcalı, TV8.5 kanalında büyük değişikliklere gidileceğini belirterek,"TV8,5'u spor ağırlıklı çok güzel bir kanala dönüştüreceğiz. Büyük ihtimal kanal ismi de değişecek. Çok önemli 4-5 isim olacak, kadromuz çok iyi. Maç görüntülerini de alacağız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Transfer hakkında da konuşan Ilıcalı, "Allahyar için 4.5 milyon euro ödedik ve Fenerbahçe sonraki satışından %50 pay sahibi. Ozan Tufan için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedik" dedi.

HERKES ŞAŞIRACAK

Acun Ilıcalı merak uyandıracak bir gelişme aktardı. Ilıcalı, yeni transfer girişimden bahsederek, "Yakında Türk futbolundan çok sevdiğim bir oyuncuyu Hull City'e götürüyorum. Herkesin şaşıracağı bir isim" ifadelerini kullandı.