Acun Ilıcalı'dan Süper Lig müjdesi! Yeni kanal projesi heyecan yarattı - Haberler

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Acun Ilıcalı'dan Süper Lig müjdesi! Yeni kanal projesi heyecan yarattı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Medya patronu Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8.5'u kapsamlı bir spor kanalına dönüştüreceğini açıkladı. Hull City'nin maçlarının yanı sıra Süper Lig'in de maç özetlerinin kanalda yer alacağını belirtti.

Medya patronu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ahmet Ercanlar'ın sorularını yanıtladı. Ilıcalı, sahibi olduğu TV8.5 kanalıyla ilgili projelerini anlattı.

Acun Ilıcalı, TV8.5 kanalında büyük değişikliklere gidileceğini belirterek,"TV8,5'u spor ağırlıklı çok güzel bir kanala dönüştüreceğiz. Büyük ihtimal kanal ismi de değişecek. Çok önemli 4-5 isim olacak, kadromuz çok iyi. Maç görüntülerini de alacağız" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Süper Lig müjdesi! Yeni kanal projesi heyecan yarattı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Transfer hakkında da konuşan Ilıcalı, "Allahyar için 4.5 milyon euro ödedik ve Fenerbahçe sonraki satışından %50 pay sahibi. Ozan Tufan için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedik" dedi.

Acun Ilıcalı merak uyandıracak bir gelişme aktardı. Ilıcalı, yeni transfer girişimden bahsederek, "Yakında Türk futbolundan çok sevdiğim bir oyuncuyu Hull City'e götürüyorum. Herkesin şaşıracağı bir isim" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Acun Ilıcalı Hull City Spor Haberler

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