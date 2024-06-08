Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunan Acun Ilıcalı, "Birlik olmamız gerekiyor." dedi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen genel kurulda divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

Yönetim ve denetleme kurullarının faaliyet raporlarının okunmasının ardından üyelerin konuşmalarına geçildi.

Acun Ilıcalı, zor bir seçim sürecinde olduklarını belirterek "Karşınızda olmak benim için büyük şeref. Bugüne kadar hep sizin olduğunuz taraftaydım. Bugün sizi buradan görmek, çok güzel. Bence birlik olduğumuz zaman yıkamayacağımız duvar yok. Hayatım hep pozitiflikle geçti. Kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Beni bu dönemde en mutlu eden şeylerin başında Fenerbahçe'nin başarıları geldi. İyi ki Fenerbahçeliyim." diye konuştu.

Ali Koç'un görev teklifinden gurur duyduğunu dile getiren Ilıcalı, "Hevesle kolları sıvayarak 20 gündür görev yapıyorum. Seçimi kazanamazsak da gururla devredeceğimizi düşünüyorum. Benim geldiğim Fenerbahçe'de gördüğüm tabloda sayın başkanımız Ali Koç'u takdir etmem gerekiyor. Geldiğinde 600 milyon borç, maaşlar ödenmiyor, forma sponsoru bulunmuyor şeklinde bir tablo vardı. Benim geldiğim Fenerbahçe'de ise kadrosu güçlü, tek mağlubiyetle geçen bir sezon. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa." ifadelerini kullandı.

Sportif direktör Mario Branco, teknik direkör Jose Mourinho ve kendisinin, Ali Koç'un takdiriyle kolları sıvadıklarını dile getiren Ilıcalı, "Güçlü, yenilmez, Avrupa şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'yi hayata geçirmek için 24 saat çalışıyoruz. Geleceğe bakmamız lazım. Birbirimizi karalayarak aşağıya çekmememiz lazım. Birlik olmamız gerekiyor. Bu birlik de mutlaka oluşacak. Fikir ayrılıkları olabilir. Yarın ya da öbür gün bu stadı dünyanın en güzel atmosferine birlikte çevirelim." değerlendirmesinde bulundu.

Görev davetinin ardından şahsına "çamur" atıldığını aktaran Ilıcalı, "Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları gerçekten çok üzücü. Çok yakın dostluğumuz vardı, defalarca şeref tribününde beni ağırladı, hapiste olduğu dönemde ziyaret ettim. Benim tek yaptığım, kendini Fenerbahçe'ye adamış başkanımıza destek olmaktı. Aziz Yıldırım çok ağır şeyler söyledi. Onlara cevap vermek istemiyorum, kendisini mahkemeye verdim zaten. İnsanın namusuna iftira atmak, seçim kazanmaktan daha az önemli olmamalı." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım'ın, İrfan Can transferiyle ilgili kulübü şikayet edebileceğini söylediğini hatırlatan Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Son başımıza gelen olay çok üzücü. Jose Mourinho'nun anlaşma sürecinde ben de olayın içindeydim. Hocamız bizim teklifimizi kabul etti. Maddiyatın önemli olmadığını ifade etti. Siz kalkıp 'Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiler' dersiniz Fenerbahçe'yi, Jose Mourinho'nun menajerini ve hocamızı suçlamış olursunuz. Bu konu Mourinho'nun kulağına gitmedi mi sanıyorsunuz? Yarın bir gün Mourinho ile çalışırsanız hocamızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Adamın en yakın arkadaşlarından biri olan menajerine 'komisyon aldı' dediniz. Tamam seçimi kazandınız, koltuğa oturdunuz. Mourinho'nun size bunu sormayacağını mı sanıyorsunuz? Önceki akşam hocamız beni aradı. 'Bu olanlar doğru mu' dedi. Ben de 'maalesef evet' dedim. Son derece üzüldü ve kırıldı. 'Bana neden çamur atıyorlar, anlamıyorum' dedi."

"Bütün olmak zorundayız"

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe camiasının "bütün" olması gerektiğini dile getirdi.

Birbirlerini karaladıklarında Fenerbahçe'yi karalamış olduklarını vurgulayan Ilıcalı, "Biz böyle değildik. Benim bu tribünlerde hayatım geçti. Ben o Fenerbahçe'yi istiyorum. Ali Şen başkandı, aslanlar gibi başkanlık yaptı. Hiç böyle çamur atma durumları yoktu. Bize ne oldu böyle? Ben yeni bir Fenerbahçe için buradayım. Kendimize değil, rakiplere korku salmak için buradayım. Birbirimize değil, rakiplere korku salalım. En büyük biz olalım çünkü en büyüğüz. Başkanımız söz vermiyor ama size söz veriyorum, burada hayatımızın en büyük eğlencesini yaşayacağız. Hep birlikte Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkese ispat edeceğiz." dedi.

Tarihin en güçlü kadrosunu kurmaya çalıştıklarını anlatan Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihin en güçlü kadrosunu kurmak için her şeyimi vereceğim. O takım buraya çıktığı zaman daha maç başlamadan hep birlikte alkışlayacağız. Görevi tamamlayıp sizin yanınıza geleceğim. Hayatım tribünde geçti, orası daha güzel. Şu anda bir sorumluluk verildi ve elimden geleni yapacağım. Sizden son bir ricam var. Hocamıza bir video yollamak istiyorum. Sana bir sürprizim var dedim. Bir video çekeceğim ve bunu hocamıza yollayalım. Onu mutlu edelim. Tek bir dileğim var, büyük Fenerbahçe'nin büyük olduğunu tekrar gösterip tarih yazmak. İnşallah hep beraber yazacağız. Birlik, bize zaferi getirecek."

Acun Ilıcalı, konuşmasının ardından kongre üyelerinin Portekizli teknik adam lehine yaptıkları tezahüratları videoya çekti.