Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası Spor Haberleri İtalya'da düzenlenen 2. CMAS Gençler ve Büyükler Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 4x150 metre bayrak yarışında Türkiye bronz madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen 2. CMAS Gençler ve Büyükler Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 4x150 metre bayrak yarışında Türkiye bronz madalya kazandı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viverone kentinde başlayan şampiyonada Mehmet Ali Uzunoğlu, Onur Şeker, Beril Ceren Öztürk ve Ece Ayça Karabulut'tan oluşan milli takım 4x150 metre bayrak yarışında mücadele etti. Yarışı üçüncü sırada bitiren milli sporcular, bronz madalyanın sahibi oldu. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Dünya Şampiyonası Türkiye İtalya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.