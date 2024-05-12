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Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı Dördüncü Oldu

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Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya müsabakasında Hollanda'yla karşılaştı. Rakibine setlerde 5-1 mağlup olan milli takım, şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, dördüncü oldu.

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya müsabakasında Hollanda'yla karşılaştı.

Rakibine setlerde 5-1 mağlup olan milli takım, şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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