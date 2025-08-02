Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası Sonuçlandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin Ukrayna'ya 10-1 yenilmesiyle sona erdi. Türkiye, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, sona erdi.
Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg katıldı.
Turnuvanın finalinde Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, rakibine 10-1'lik skorla yenildi. Ukrayna'nın birinci olduğu şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Türkiye, bir üst lige yükseldi.
Lüksemburg'u 2-1 yenen Macaristan da turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor