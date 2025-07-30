Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor

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Kırklareli'nde gerçekleştirilen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde Malta, Macaristan'ı 5-2 yenerken, Ukrayna'nın Bulgaristan karşısında 15-0'lık galibiyeti dikkat çekti. Şampiyona 2 Ağustos'ta sona erecek.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.

Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü günündeki ilk müsabaka, Malta ile Macaristan arasında oynandı. Karşılaşma, Malta'nın 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci müsabakada ise Ukrayna ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ukrayna, 15-0 kazandı.

Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile sporseverler izledi.

Bugün ayrıca Litvanya-Finlandiya ve Türkiye-Lüksemburg maçları oynanacak.

Şampiyona, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Spor
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