Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor
Kırklareli'nde gerçekleştirilen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde Malta, Macaristan'ı 5-2 yenerken, Ukrayna'nın Bulgaristan karşısında 15-0'lık galibiyeti dikkat çekti. Şampiyona 2 Ağustos'ta sona erecek.
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.
Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü günündeki ilk müsabaka, Malta ile Macaristan arasında oynandı. Karşılaşma, Malta'nın 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci müsabakada ise Ukrayna ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ukrayna, 15-0 kazandı.
Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile sporseverler izledi.
Bugün ayrıca Litvanya-Finlandiya ve Türkiye-Lüksemburg maçları oynanacak.
Şampiyona, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Spor