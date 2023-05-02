Üye Girişi
Haberi Paylaş
Abu Dabi'de NBA sezon öncesi maçları oynanacak

Abu Dabi'de NBA sezon öncesi maçları oynanacak

Spor Haberleri

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Dallas Mavericks ile Minnesota Timberwolves, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde sezon öncesi iki maç oynayacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımları Dallas Mavericks ile Minnesota Timberwolves, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde sezon öncesi iki maç oynayacak.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mavericks ile Timberwolves, 5 ve 7 Ekim'de başkent Abu Dabi'deki Etihad Arena'da yeni sezon öncesi iki hazırlık maçına çıkacak.

BAE böylece geçen yılki Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks maçlarının ardından NBA sezon öncesi karşılaşmalarına ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title