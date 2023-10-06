Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'ın İsviçre ekibi Lugano'ya attığı kafa golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.

Aboubakar'ın kafa golü haftanın en iyisi seçildi

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'ın İsviçre ekibi Lugano'ya attığı kafa golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Aboubakar, Almir Kryeziu (Ballkani), Joshua King (Fenerbahçe) ve Benjamin Nygren'in (Nordsjaelland) önünde ilk sırayı aldı.

31 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Lugano'nun 3-2 kazandığı maçta takımının iki golünü atmıştı. ???????