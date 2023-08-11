Üye Girişi
Haberler

Aboubakar, Beşiktaş'ta dikkat çeken performans sergiliyor

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Neftçi Bakü ile oynanan maçta da gol atan Aboubakar, dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ile açan Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlar ile saf dışı bırakıp, bir üst turda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Bakü temsilcisi ile oynanan ilk müsabakada da rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, performansıyla dikkat çekiyor. Neftçi Bakü mücadelesine 11'de başlayan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, karşılaşmanın 14. dakikasında siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Aboubakar, maçın 77. dakikasında yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Kamerunlu santrfor, bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 3 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Vincent Aboubakar Beşiktaş Bakü Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title