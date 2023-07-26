Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, Tirana maçı öncesi yaptığı açıklamada, takım olarak hazır olduklarını söyleyerek, 'Beşiktaş her zaman kazanmak için sahaya çıkar' dedi.

- Aboubakar: "Beşiktaş her zaman kazanmak için sahaya çıkar"

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar :

"Geçmiş yıllardaki başarılarımızı tekrarlamak istiyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Tirana maçı öncesi yaptığı açıklamada, takım olarak hazır olduklarını söyleyerek, "Beşiktaş her zaman kazanmak için sahaya çıkar" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen golcü futbolcu, "Çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. İlk resmi maç olacak. Önemli bir müsabaka bizim için. Artık küçük büyük takım yok. Yarınki maçı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarımızın stadyumdan mutlu ayrılmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Avrupa kupalarında Beşiktaş forması ile daha önce de boy gösterdiğini söyleyen Aboubakar, "Beşiktaş her zaman kazanmak için sahaya çıkan bir takım. Beşiktaş ile Avrupa'da birçok maça çıktım ve bundan sonrada çıkacağım. İlk maç çok önemli. Tirana'yı mağlup ederek bu sezonki Avrupa maceramıza iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Geçmiş yıllardaki başarılarımızı tekrarlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takım olarak birlik ve beraberlik duygusunu yaşadıklarını söyleyen yıldız santrfor, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Futbol kolektif bir oyun. Takım olarak iyi olmamız gerekiyor. Takım arkadaşlarıma da güveniyorum. İyi bir maç çıkarıp bunu kanıtlayacağız" açıklamasında bulundu.