Abdurrahim Dursun Adana Demirspor'da - Haberler

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Boluspor'dan Abdurrahim Dursun'u renklerine bağladıklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Boluspor'da forma giyen Abdurrahim Dursun ile anlaştı. Sol bek mevkisinde oynayan Abdurrahim Trabzonspor'dan Boluspor'a kiralık olarak gelmişti. Boluspor'da Geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen Abdurrahim sezon boyunca da 4 Sarı kart gördü. Daha önce Trabzonspor, Kırklarelispor, 1461 Trabzonspor takımlarında forma giyen Abdurrahim Dursun önümüzdeki sezon Adana Demirspor forması giyecek. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor