Abdullah Toprak Avrupa şampiyonu U17 Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreş güreşçi Abdullah Toprak, Avrupa şampiyonu oldu. U17 Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreş güreşçi Abdullah Toprak, Avrupa şampiyonu oldu. U17 Avrupa Şampiyonası'nda 60 kilogramda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, Avrupa şampiyonluğu için Azerbaycanlı Agha Gasimov ile karşılaştı. Final müsabakasında (4-0) galip ayrılan Toprak altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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