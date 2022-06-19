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Abdullah Toprak Avrupa şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
Abdullah Toprak Avrupa şampiyonu

U17 Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreş güreşçi Abdullah Toprak, Avrupa şampiyonu oldu.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkan milli güreş güreşçi Abdullah Toprak, Avrupa şampiyonu oldu.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda 60 kilogramda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, Avrupa şampiyonluğu için Azerbaycanlı Agha Gasimov ile karşılaştı. Final müsabakasında (4-0) galip ayrılan Toprak altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

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