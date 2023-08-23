Abdullah Kayapınar Para Halter Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda 173 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti. Aynı kategoride yarışan diğer milli sporcu Muhammet Kaan Aktürk ise sakatlık nedeniyle müsabakadan çekildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Abdullah Kayapınar, bronz madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Dubai'de yapılan şampiyonanın ilk gününde erkekler 49 kiloda yarışan Abdullah Kayapınar, 173 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.
Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Muhammet Kaan Aktürk ise sakatlık nedeniyle müsabakadan çekildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor