Abdullah Kayapınar Para Halter Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda 173 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti. Aynı kategoride yarışan diğer milli sporcu Muhammet Kaan Aktürk ise sakatlık nedeniyle müsabakadan çekildi.