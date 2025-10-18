Haberler

Abdullah Kayapınar Dünya Para Halter Şampiyonu Oldu

Dünya Para Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Kayapınar, memleketi Sivas'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Şampiyonluk sevinci yaşayan Abdullah, Türkiye'ye madalya kazandırmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Dünya Para Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Abdullah Kayapınar için memleketi Sivas'ta karşılama töreni düzenlendi.

Mısır'da düzenlenen organizasyonda erkekler 49 kiloda 179 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Abdullah Kayapınar, Bölge Trafik Kavşağı'nda karşılandı.

Davul zurna eşliğinde baba Yusuf, anne Yeter Kayapınar, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş ve yakınları tarafından karşılanan Abdullah, bir süre sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Abdullah Kayapınar, burada yaptığı açıklamada, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, "Şampiyonluğu ülkemize getirdik. Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okuduk. Bu da bana nasip oldu. Çok şükür böyle bir ünvanı kazandım. Bu duygu yaşanır, anlatılmaz. Bundan sonraki hedefim sürekli şampiyonluk, önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Ondan sonra 2028 Olimpiyatları var. ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarında inşallah bu ünvanı koruyacağım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra oluşturulan konvoy ile şehir turu atan Abdullah Kayapınar, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti. Ziyarette Vali Şimşek, Abdullah'ı altınla ödüllendirdi.

Yılmaz Şimşek de başarısından dolayı Abdullah Kayapınar'ı kutlayarak, "İlk şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Tarihte ilk defa para halterde ülkemize altın madalya getirdin. Dünya şampiyonu oldun. Artık başarıların giderek artıyor. Daha çok çalışarak yeni başarılar elde edeceksin. Seni yetiştiren hocana da teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu da nasip olur. Dünya şampiyonu olarak bu gururu hepimize yaşattın. Ama bundan sonraki hedefimiz kesinlikle olimpiyat şampiyonluğu." diye konuştu.

