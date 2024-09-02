Abdullah Ilgaz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. oldu
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler yüksek atlama T47 sınıfında milli sporcu Abdullah Ilgaz, 4. sırada yer aldı. Final müsabakasında 1,98 metrelik atlayışıyla dikkat çeken Ilgaz, altın madalyayı ABD'den Roderick Townsend'a kaptırdı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler yüksek atlama T47 sınıfında milli sporcu Abdullah Ilgaz, 4. oldu.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler yüksek atlama T47 sınıfında final müsabakası 11 atletin katılımıyla yapıldı.
Milli sporcu Abdullah, 1,98 metrelik atlayışıyla 4. oldu.
Altın madalyayı ABD'den Roderick Townsend, gümüş madalyayı Hindistan'dan Kumar Nishad, bronz madalyayı ise Tarafsız Paralimpik Sporcular adına yarışan Georgii Margiev elde etti.