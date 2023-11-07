Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor zirveye tırmanıyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte yükselişe geçerek dördüncü sıraya yerleşti. Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte 3 haftada 7 puan elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek zirveye doğru tırmanışını sürdürdü.

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeniden zirveye doğru tırmanışa geçti. Bordo-mavililer, Avcı ile 3 haftada 7 puana ulaşarak dördüncü sıraya yerleşti.

Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte zirveye doğru tırmanışını sürdürdü. Avcı'nın ikinci döneminde, 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, söz konusu süreçte 7 puan elde ederek yükselişe geçti.

Benzer tablo

Bordo-mavililer, bu sezon Abdullah Avcı idaresinde sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenerken, Fatih Karagümrük ile deplasmanda golsüz berabere kaldı, Fenerbahçe'yi de 3-2'lik sonuçla mağlup etti. Avcı, 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geldiği ilk dönemde Erzurumspor'u ve MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla geçerken, Sivasspor'la da 1-1 berabere kalarak, 7 puan toplamıştı. Söz konusu sezonda 17. sırada aldığı takımı 3 haftada 13. sıraya çıkartırken, ikinci döneminde ise 7. basamaktan 4. sıraya yükseltti.

Doğru dokunuşlar

Nenad Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 19 puana ulaştı. Kısa sürede yaşanan kan değişikliğinin meyvelerini almaya başlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, oyunculara dokunuşlarıyla da dikkat çekti. Antrenman temposu yanında analiz toplantılarıyla birlikte takımın eksiklerini gidermeye çalışan tecrübeli teknik adam, kısa sürede eski ve yeni öğrencileriyle birlikte uyum sağladı. Takımın enerjisini yükselten Avcı, kaybolan güven ortamını yeniden inşa etmeye başladı.

Fenerbahçe'yi zirveden ediyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Fenerbahçe'yi 3 kez mağlup etti. Avcı'nın kazandığı maçlarda sarı-lacivertliler, liderlik koltuğundan inmek zorunda kaldı. 2021-22 sezonunda 19 puanla Vitor Pereira'nın lider Fenerbahçe'sini 3-1 yenerek zirveye yerleşen Avcı'nın Trabzonspor'u, 2022-2023 sezonunun 15. haftasında 29 puanla zirvede duran Jorge Jesus idaresindeki sarı-lacivertlileri 2-0'la geçerek yeni lider olmuştu. Bu sezon ise 30 puanla yine birinci sıradaki Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek aynı senaryoyu tekrarladı.

Yeniden tarih yazmaya başladı

Fenerbahçe'nin galibiyet serisine son veren Abdullah Avcı, Trabzonspor'un da 26 yıllık özlemini de bitirdi. Sarı-lacivertlileri, en son 1997-1998 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden bordo-mavilileri, bu karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı'ya kadar 28 teknik direktör çalıştırırken, Kadıköy'de kazanan olmamıştı. - TRABZON