Abdullah Avcı'ya Trabzon Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi - Haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Trabzonspor eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'ya Trabzon Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi.

Trabzon Üniversitesi'nin 4'üncü kuruluş yıldönümü, üniversitede düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programına Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Trabzonspor'un efsanevi isimlerinden Özkan Sümer'in kızı Elif Sümer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, üniversitenin tanıtım filminin izlenmesi ve horon ekibinin gösterileriyle devam etti.

A Milli Takım ve Trabzonspor eski Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 'Fahri Doktora' unvanı ise kente geldiğinde başka bir organizasyonda takdim edilecek.