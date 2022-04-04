Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Umarım Ramazan Bayramı'nda, Trabzonspor'un şampiyonluğunu en geç o zaman kutlamış olacağız." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerian Ismael'in sahaya çıkması muhtemel oyun planını anlamak için geçmişte çalıştırdığı takımları analiz ettiklerini belirtti.

Beşiktaş'ın hoca değişikliği, Avrupa kupaları hedefi, kendisini tekrar iyi hissettirme ve tekrar yarışın içerisine girme çabası içinde olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Maça hazırlanırken hocalarının son dönemde oynattığı formasyondan ve yaptığı açıklamalardan yola çıkarak 3-4-3 sistemine göre hazırlandık. Hocanın bundan önceki çalıştırdığı takımlarda savunmada ve hücumda neler yaptığına çalıştık. Haftamızda çok iyi geçti. İlk yarı itibarıyla oyun dalgalı sürece girdi. İlk yarı Djaniny atsa belki öne geçecektik. İkinci yarı golü bulduk. Bugünkü kilit nokta savunma arkasına koşulardı. Hüseyin'in pasıyla bunu yaptık. İkiyi bulabilirdik ama rakibin de kaliteli ayakları var, penaltı kaçırdılar. Penaltı mı değil mi tartışılır. Sonra golü buldular kırmızı kart oldu. Sonra fırsatlar yakaladık son dakika direkten dönen bir top var. Oyun gitti geldi. Kazanmak istedik ama kazanamadık."

"Ligi domine eden bir takım olarak İstanbul'un üç büyük takımına karşı 3 galibiyet 3 beraberlik aldık." diyen Avcı, "Kazansak da matematiksel olarak iyi olacaktı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum beni bugün çok duygulandırdılar. Buraya gelip destek veriyorlar. Biz sonuna geldik, umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Avcı, rakiplerini de kutlayarak, şunları söyledi:

"Sezon başından itibaren 8 farklı sol bek ile değişip oynadık, ligin en iyi stoper tandemini kaybettik. Sağda solda ters ayaklı oyuncular kullanmak zorunda kaldık mekanizmalar bozuldu ama hep ayakta kaldık. Eğer bu stoperler ve sol bek rotasyonum bu kadar sıkıntılı olmasaydı belki geçen ay şampiyonluğu ilan etmiştik. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptılar. Ciddi bir puan farkıyla öndeyiz yolumuza devam ediyoruz. Rakibimize de başarılar diliyorum."

Kullandıkları çift vuruş pozisyonunda kural hatası olduğu yönündeki iddialara ilişkin de Avcı, "Hakem veya kararlar hakkında çok konuşmadım. Pozisyonu gördüm o tarz geri pas verilmeyen 1000 tane de pozisyon var. Olayı da başka bir yere çekmesinler." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, Nwakaeme'nin ilk yarı sonunda oyundan almasıyla ilgili de "Performansa göre değerlendirme yapıyoruz. Oyun da bunlar var. Nwakaeme bu takımın en değerli oyuncularından biri. Bazen hayal ettiğin oyuncunun oyuna girmesini beklersin. Bizim yaptığımız hamle de doğru çıktı ve Cornelius'un yaptığı koşu sonucunda da golü bulduk." şeklinde konuştu.