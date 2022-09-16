Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da ilk galibiyetini aldı

Avrupa kupalarında, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini alan Trabzonspor, bin 119 gün sonra ise UEFA'da 3 puanla tanıştı.

Avrupa kupalarında, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini alan Trabzonspor, bin 119 gün sonra ise UEFA'da 3 puanla tanıştı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavili takımın başında yurt dışında ilk galibiyetini alan Avcı, Karadeniz ekibinin bin 119 günlük Avrupa'daki galibiyet hasretini de sonlandırdı.

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer karşılaşma olmak üzere 8 müsabakaaya çıktı. Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti. Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, evinde 2-1, dış sahada da da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında 2-1'lik ve 0-0'lık sonuçlar aldı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ise ilk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 kaybeden Karadeniz temsilcisi, Trabzon'da Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

15. maçta kazandı

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla almıştı. Söz konusu dönemden sonra Avrupa'da 14 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi, Kızılyıldız'a karşı aldığı 3 puanla bin 119 günlük galibiyet özlemine son verdi. - TRABZON