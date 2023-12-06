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Abdullah Avcı: Trabzonspor her zaman favoridir

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un favori olduğunu belirterek, Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

- Abdullah Avcı : "Bizim için ulaşılabilir en gerçekçi hedef Avrupa kupalarına katılmak"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un her zaman favori olduğunu belirterek, en gerçekçi hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, rakibin oyun felsefesinden ödün vermediğini belirterek, "Zaman zaman istediklerimizi doğru uyguladık. Zaman zaman da topa sahip olduğumuzda çalıştığımız çözüm noktalarıyla ilgili birkaç organizasyon vardı. Hatta ilk gol buradan oldu, ikinci gol de buna benzer oldu" dedi.

Trabzonspor'un daha önce 9 kez kupayı müzesine getirdiğini belirten Avcı, "Trabzonspor her zaman favoridir. Bugün buna kazanarak başlamak bizim için önemli ve değerliydi. Geçen hafta kaybettiğimiz maçtan sonra bu maç bizim için bir pansumandı. Kazandık. Eksikler var. Geldiğim günden itibaren 6 lig, 1 kupa maçı oynadık. Oyun kalitesini ve oyuncu kalitesini artırmamız gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sene itibarıyla Trabzonspor için gerçekçi ve ulaşılır hedef Avrupa kupalarına katılmak. Türkiye Kupası'nda final oynamak. Maçlar kazanırken de bunları söylemiştim. Devre arası ve sezon sonu itibarıyla hazırlıklarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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