Abdullah Avcı: Trabzonspor Fenerbahçe maçını kazanmaya gidecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesinde yaptığı açıklamada takımın her zaman kazanmaya gittiğini ve bu maçta da aynı şekilde hareket edeceklerini belirtti. Avcı, takımın uyum sürecinin devam ettiğini ve daha iyi olacaklarını söyledi.

SPOR Abdullah Avcı Trabzonspor bu maçı da kazanmaya gidecek

Selay SAYKALTRABZON,(DHA)-Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor her zaman her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek dedi.

Süper Lig'in 11'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililerin sabah saatlerindeki idmanının ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. İdman öncesinde gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'a kazanmak için gideceklerini söyledi.

AVCI BU OYUN DOĞAÇLAMA DEĞİL

Görevine yeniden dönüşüyle birlikte takımda devam eden uyum sürecini değerlendiren Avcı, Çalışıyoruz, yoğun gidiyor, bu süreç böyle gidecek. Bazı şeyleri hızlandırmak için yoğun gidecek ama şu an itibarıyla iyi. Daha iyi olacak. Felsefeyi, yaptıklarımızı, geri bildirimleri dershane gibi çalışmamız gerekiyor. Bu oyun doğaçlama değil. Planı, savunması, hücumu var. Hepsini tekrar hem tanıdık oyunculara hatırlatıyor, hem de diğerlerine yeniden gösteriyoruz. Çocuklar da buna hızlı ayak uydurmaya çalışıyor. Tabii ki eksiklerimiz var. Daha iyi olmamız lazım. Daha geliştirmemiz gereken şeyler var. Onun için çalışmaya devam edeceğiz dedi.

UMARIM HAFTA SONUNA DAHA İYİ OLURLAR

Sakatlık yaşayan Bakasetas ile Trezeguet'in sağlık durumunu değerlendirmesi istenen Avcı, Şu an itibarıyla bizimle antrenmanın büyük bölümünde olacaklar. Gün gün bakıyoruz. Umarım hafta sonuna kadar daha iyi olur diye konuştu.

TRABZONSPOR KAZANMAYA GİDECEK

Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Avcı, Güzel maçlar bunlar. İnsanların seyrettiği ilgisini kafasını çevirdikleri bir alan. Umarım iki takım da oyun olarak buna seyir zevki açısından topun fazla oyunda kaldığı, keyifli, Fair Play'in olduğu bir müsabaka olur. Trabzonspor her zaman her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimiz her şeyi oyunun başından sonuna kadar uygularız ifadelerini kullandı.

2 OYUNCU EKSİK, BAKASETAS, TREZEGUET VE PEPE TAKIMLA ÇALIŞTI

Avcı'nın açıklamalarının ardından bordo-mavililerin idmanı başladı. İdmanda tedavileri süren Hüseyin ile Orsic katılmazken, sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Bakasetas ve Trezeguet bir süre takımla çalıştı. Takımdaki uyum süreci artan Nicolas Pepe de idmanında yer aldı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.(DHA)