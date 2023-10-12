Abdullah Avcı Trabzonspor'a geri döndü

Trabzonspor'daki ikinci dönemine başlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı bordo-mavili taraftarlar, Trabzon'a gelişi sırasında coşkuyla karşıladı. Havaalanında açıklama yapan Avcı, "Yeni gelmedim, geri geldim" dedi.

Sezona istediği gibi giremeyen ve zirveyle arasındaki puan farkı açılan Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırmasının ardından şampiyon teknik adamı Abdullah Avcı'yla yeniden sözleşme imzaladı. Başkan Ertuğrul Doğan'la yaptığı görüşme sonrası boş mukaveleyi imzalayan Avcı, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'daki ikinci dönemine resmen start veren Abdullah Avcı'yı bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havaalanı'nda coşkuyla karşıladı.

"Yeni gelmedim, geri geldim"

Kendisini bekleyen basın mensuplarına "Yeni gelmedim, geri geldim" diyerek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "7 aylık bir süreç, uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne zaman çağırıyorsa, Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa, biz burada bulunmak istiyoruz. Burada bulunmak bizim en temel duygu ve düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna bu nazik davetleri ve burada bulunmam için bana verdikleri süreç için hepsine teşekkür ediyorum. Daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta basın toplantısı yapıp yüksek enerjiyle tekrar ekibimle birlikte start vereceğiz. Burada güzel şeyler yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında Trabzon'a ilk geldiği andan itibaren 3 sene olacağını hatırlatan Avcı, "Hep güzel duygular hissettirdiler, hep güzel şeyler yaşadık. Taraftarlarımızın katkılarıyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu samimiyetleri için herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel duygular ve enerji için tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bordo-mavili taraftarların sloganları eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçerek çalışmalarına başlayacak. - TRABZON