Abdullah Avcı ekibiyle poz verdi: Başarıya birlikte ulaştık - Haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili takımın şampiyonluğa ulaşmasında tüm ekip arkadaşlarının özverili çalışmaları olduğunu söyleyerek, "Başarıya müthiş özveri ile birlikte ulaştık" dedi.

Süper Lig 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin dergisi için ekibiyle birlikte şampiyonluk pozu verdi.

Ligin bitimiyle birlikte çıktığı kısa süreli tatili tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon çalışmalarına başlayan Avcı, "Önümüzde çok yoğun bir program var. Bir yandan Şampiyonlar Ligi, diğer yandan yeni sezon planlaması. Ekibimizdeki herkes bu dönemde de çalışıyor. Şampiyonlar Ligindeki rakiplerimizi a'dan z'ye analiz ediyoruz, yeni transferlerle ilgili planlamalar yapıyoruz. Herkes kendi alanında çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.