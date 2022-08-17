UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Oyunun hakkı mağlubiyet değildi. Her detayı ikinci maçta daha iyi kullanıp gruplarda olacağımıza inanıyorum" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçının ardından açıklama yaptı. Karşılaşmayı değerlendiren Avcı, takımın dominant bir oyun sergilediğini ve oyundan memnun olduğunu söyledi.

Müsabakada oyuncu tercihleri sorulan Avcı, "Oyuna oyuncu üzerinden hiç bakmadım, bu bir organizasyon oyunu. Kouassi kenar oyuncusu, Djaniny değil. Dorukhan benim tercihim. Merkez orta sahada Siopis tek oynadığı ve Dorukhan hastalıktan çıktığı için. Djaniny de sakatlıktan çıkan bir oyuncu. Bugün dominant bir oyun vardı. Pozitif tarafından bakalım. Sol sağ stoperimiz oynadı bugün itibarıyla. Bartra ve Enis'i oyuna sokmamızla, teknik kapasitesi yüksek oyuncularımızın topa daha fazla sahip olup rakibi ceza sahasına itmesi bize pozisyonları yarattı. Gelen oyuncularının verilerini alıyoruz, ona göre plan yapıyoruz. Abdülkadir bence oyunda ikinci yarıda oyun içinde daha aktif oynadı. Oyunun bütününden memnunum. Tatmin edici, rakibi de ceza sahasına itici bir oyun oynadık. Bazen olur bazen olmaz. Trabzonspor parçada da bütünde de çalışıyor" diyerek sözlerini noktaladı.