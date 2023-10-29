Abdullah Avcı: Kazanmak için gerekli fırsatları yakaladık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kazanmak için gerekli fırsatları yakaladıklarını söyledi. Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın performansını değerlendirdi ve önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergilemek için çalışacaklarını belirtti.

- Abdullah Avcı : "Kazanmak için gerekli fırsatlar vardı"

İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kazanmak için gerekli fırsatları yakaladıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, konuşmasına Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak başladı.

Maça baskı ile başlama planları olduğunu ifade eden Avcı, "İlk 30 dakika baskıyı doğru yaptık. 30. dakikaya kadar oyun kurma, pozisyona girmede, 4 pozisyonumuz vardı, oyunu orada kopartabilirdik. 30. dakikadan sonra set oyunu oynarken merkezden uzak kalınca geçiş yedik. Rakibe cesaret geldi. İkinci yarıda oyuna daha hakim olmamız lazımdı. Onun için hamleler de yaptık. Rakibe 2 tane uzaktan şut verdik. Daha üretken, daha şiddetli baskı, daha bireysel performans ortaya koymamız gereken maçlar bu. Oyunun bazı bölümleri hoşuma gitti, bazı bölümlerini eleştiriyorum. Her şeye rağmen kazanmak için gerekli fırsatlar vardı. Çok çalışmamız gereken, bireysek performansları, oyun performansları arttırmamız gereken durumlar var. Çok tekrar yapacağız. Rakibe bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Trabzonspor'un kolay bir süreçten geçmediğini ifade eden Abdullah Avcı, "Trabzonspor tarihinde 10. hafta, 4 mağlubiyet kolay süreç değil. Birden ortadan kaldırmak, dengeli oyunlar oynayabilmek, daha iyi hale getirebilmek hem oyun hem de oyuncu olabiliyor. Zaman içerisinde görebileceğiz" ifadelerini kullandı.