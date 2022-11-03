Abdullah Avcı'dan sürpriz forvet tercihi! Trabzonspor-Ferencvaros maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor ile Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Grupta 3. sırada bulunan temsilcimiz,7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir tur biletini almak istiyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak. Ferencvaros'ta Civic, Traore, Gojak ve Auzqui'nin sakatlıkları sürüyor, Besic ise cezalı. Boli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, S. Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, R. Mmaee