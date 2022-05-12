- Abdullah Avcı: "Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavililerin tarihinde olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, önümüzdeki sezon da kavganın içinde değil, saygının içinde kalıp, oyunu daha güçlü hale getirmek için yollarına devam edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Trabzonspor'da dün itibariyle 18 ayı doldurduğunu belirten Avcı, "Fazla iş ve mesai odaklı birisi olduğum için sene içinde yoğun akışta çok fazla iletişimde olamıyoruz. Bu zamana kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Geldiğimizde bir yarış ve oyun organizasyon oluşturmaya çalışırken bu senenin planlarını yapmaya başlamıştık. Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır" dedi.

Trabzonspor ile anlaşırken analiz yapıp takımın güçlü ve güçsüz yanlarını Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna sunduğunu söyleyen Avcı, "Sonrasında transfer gerçekleşti. Kasım 2020'den sonra milli takım arasıyla göreve başladım bir teknik direktör olarak. Teknik analizdi benim yaptığım. Oyundaki güçlü ve güçsüz yanları üzerinde güçsüz yanını daha iyi hale getirebilmek için savunmayı güçlendirme için çalışmalar yaptık. Oyuncu grubu buna iyi cevap verdi" diye konuştu.

Abdullah Avcı, oyun skorlarının yavaş yavaş yukarı çıktığı bir Trabzonspor'u oluşturmaya başladıklarını ifade ederek, "Bu senenin planlamasını da yapmaya başladık. Uzun zamandır bu ligde yarışan bir teknik direktör olarak bu ligin nelere ihtiyacı olduğunu nasıl bir oyuna ihtiyacı olduğunun tespitlerini yaparak yola çıktık. Özellikle takım programlarını, kamp programlarının belli olmadığı bir süreçte, biz 3 ay kala tüm programlarımı yapmıştık. Oyuna iyi başlamak ligin büyük bölümünde bu zamana kadar olan sürecinde rakiplerini fazla yaklaştırmadan bazen savunma, bazen hücum, bazen set yaprak Trabzonspor'un bugün çok mekanizmalarında değişiklikler yaptık sakatlıklar nedeniyle. 8 tane sol bek kullanmak zorunda kaldık. Merkez orta sahadaki oyuncu Marek'i 2 buçuk ay kaybettik. Organizasyon oyun kalitesi düşük olsa da bizi ayakta tuttu"dedi

"Büyük organizasyona ihtiyaç var"

Avcı, Trabzonspor'un başarısını sürdürülebilir kılmak için çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Bu yörenin bir insanı olarak, buranın kodlarında bu var. Bunu daha iyi hale getirebilmek için daha büyük organizasyonlara ihtiyaç var. Şampiyonluk sonuç ama şampiyonluk sonrası daha iyi oyunda daha uluslararası maçlara gidebilmemiz için bu şehrin daha büyük organizasyona ihtiyacı var. Trabzonspor her zaman dalgalanmalar göstermeyen, daha iyi yarışan, Avrupa'da yarışan bir takıma dönüştürebilmek için buna ihtiyacımız olacak. Tesislere gidiyorum, akşama kadar tesisteyim yoğun şekilde çalışıyorum. Biz bu duyguyu hep beraber yaşadık. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon planlamasıyla ilgili soruları yanıtlayan başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin sadece profesyoneller tarafından yapılmasını ve denetlenmesi gerektiğini düşünen birisiyim. Bu şehri, ülkeyi futbolcuları çok iyi biliyorum. Burası da büyük bir camia. Organizasyonu her defasında büyütmeye ihtiyacı var. Altyapı organizasyonu eğitim amaçlı yapılacak yatırım pilot takım genç oyuncuların içerde ve dışarıda kullanımı, Trabzonspor'un şampiyonluğunda altyapıdan çıkmış çok önemli oyuncular var. Oyuncuların beslenmesine kadar, kullandığı yağa kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Statta maç oynuyorum. Antrenman sahasının zeminin de o şekilde olması lazım. Bunları yönetimle ve Ertuğrul beyle de paylaştım. Şampiyonluk bir sonuçtur ve organizasyonu geliştirmek buraya daha sürekliliği olan katkılar sağlar."

"Kavganın değil saygının içinde kalıp yolumuza devam edeceğiz"

Trabzon şehrinin ve taraftarının büyük bir enerjisi olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Bu şehrin çok büyük enerjisi var ve bu enerji pozitif kullanılmalı. Taraftarımız sene başından beri çok önemli desteklerde bulundu. Bu enerjiyi pozitifi çevirmek, kimseyle kavga etmeyen, rakibine hakeme oyuna saygı gösteren bir kültürü oluşturmamız gerekiyor. Dışardaki senaryo ne olursa olsun güçlü oyun ve oyuncularla oynanan bir takımı yapmak. Trabzonspor'un şu an şampiyonlar liginde görünen bir ön play-off'u var. Kadronun üzerinden doğru dokunuşlar yapıp, oyunumuzu daha iyi hale getirip, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Bu sene kimseyi yaklaştırmadık ama seneye böyle olacağının garantisi yok. Daha birbirine sık yarışlar olabilir. Kavganın içinde değil saygının içinde kalıp oyunu güçlü hale getirip yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gelecek sezonla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Avcı, "Kamp ne zaman başlayacak, transferde nerelere dokunacağız. Bunların hepsi itibariyle hazırlıkları yapıldı. Yarışmak kolay değil. Hem yoğun yarışırken, duyguların inişli çıkışlı olduğu süreçlerde bu planlamaları da yapıyoruz. Kulübün bütçesi doğrultusunda bu transferleri gerçekleştireceğiz. Bir çok şeyi kendi içimizde değerlendirerek bu adımları atıyoruz. Hızla mesafe kat ediyoruz. Mevcut iyi bir kadromuz var, bunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Sezon başı planlamalarının hazır olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kulübün tarihinde yer almak güzel duygu"

Avcı, Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan teknik adam olmakla ilgili duygularını da anlatarak, "Müzeyi gezerken geldiğimde 'bu tarihte olmak istiyorum' demiştim. Çok uzun sürmeden Allah nasip etti. Geldiğim gün Özkan hoca beni aradı, hoca beni 2 kere istemişti teknik direktör olarak. Ahmet Suat Özyazıcı'yla daha önce tanışmıştık. Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu. İşimi odaklı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısının son haftalarında takımın performansında düşüş olmadığını ifade eden Avcı, "En iyi oyun mu, en iyi maç mı derseniz oyunlar çok değişti. Skor almak için bazen savunma, bazen hücum dedim, bazen duran top dedik ama bunun temeli takım savunmasını doğru yaptığın sürece sizi ayakta tutacaktır. Çok olumsuz maçlar oynamadık ama olumlu maçlar oynadık. Belli bir standardı yakaladık, dengeli oyunlar oldu, rakiplere göre değişiklikler oldu. Adana Demirspor maçının burada ilk yarısında inanılmaz bir maçtı. İlk yarı başka, ikinci yarı başkaydı. Son haftalarda ben düşüş olduğunu düşünmüyorum. Herkes çalışıyor plan yapıyor ve uzak ara puan farkıyla gidiyor. Mekanizmalarla çok oynadığın zaman oyun organizasyonunda tıkanıklık oluyor. Peres gitti en son. Mekanizmanın bozulduğu yerde oyunun da bozulması normal. Bu dalgalanmalar normal. Hiçbir takım sürekli kazanarak gitmez" değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, sezon başında Hugo ve Djaniny konusunda sorunlar yaşandığını ve süreç içerisinde bunun aşıldığını kaydederek, "Sezon başı itibariyle bazen sorunlar olabiliyor. Çocuğunun eğitim problemi veya başka ülkeye gitmek istiyor. Senin oyuncu hakkında ne düşündüğün ve oyuncuya bunu samimi şekilde anlatmak önemli. 2 oyuncuyla 6 ay çalıştığım, 'Ben gitmek istiyorumun karşısında durdum. Oyuncuyla 6 ay tekrarlarım var, bir 6 ay daha kaybedemem. O oyuncular bugün teşekkür etti. Biri Djaniny biri Hugo'ydu. Hugo sakatlanınca geri gelip oynayacağım dedi. Şampiyonluk, bu nasıl bir duygu daha farkında da değilim. Çok yorgunum. Bu duyguyu statta taraftarlarla birlikte hissedeceğim dedi ve geldi" dedi.

Nwakaeme durumu

Nwakaeme ile anlaşıp anlaşılmayacağı konusunda da bir soru üzerine Avcı, "Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Yazın sezon başlamadan evde toplantı yaptım onun da çok seviyorum oda beni. Mukavelesi bitiyordu ben devam etmesinden yana olduğumu söyledim, o da devam etmek istediğini söyledi. Bir boşluktan sonra bu konuşmalar oldu. Bundan sonraki süreç yönetim kuruluyla yönetim kurulu arasında devam ediyor" diye cevap verdi.

"Doğru örnek olmaya devam edeceğiz"

Başarılı teknik adam, maçlarda yaşanan saha olaylarıyla ilgili bir duruş sergilediğini ve açıklama yapmadığını belirterek "Sahanın dışına bugüne kadar çıkmadım çıkmayacağım. Sevgi ve saygının olduğu demeçlerini bu şekilde vermeye devam eden bazen canım yansa da bu duruşuma devam edeceğim bu oyunun iyileştirme gücü vardır oyunlar 24 saat sonra bitiyor. Bu konuşulanlardan hiçbirinin içine girmeyeceğim girmek zarar vermiştir. Çocuklara topluma doğru örnek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avcı, takımda kiralık olarak bulunan Puchacz ve Denswlil'in durumuyla ilgili bir soruyu ise, "Puchacz ve Denswil için değerlendirmelerimi yaptık lig bitsin değerlendirmeleri açıklayacağız" şeklinde cevap verdi.

Kentte yaşadığı bir anısını anlatan bordo-mavililerin teknik direktörü, "Taraftarın ilgisi için inanılmaz bir duygu inanılmaz bir enerji. Bunları anlayabiliyorum. Yaşadığım güzel hikayeler var. Eşim ve çocuklarım gelmişti roma maç ile Sivas maçı arasıydı. Çal mağarasına gittik. İçerisi karanlık birisi bakıyor bana sen misin dedi. Dövüyor mu seviyor mu anlamadım. Fotoğraf çektirdikten sonra Berat'ın yanı boş kalıyor, bir şey yapacak mısın dedi. Buranın insanıyız biz böyleyiz demişti" dedi.

"Mevki ile ilgili eksiklerimiz var"

Transfer yapılmasına ihtiyaç olduğu mevkileri açıklayan Abdullah Avcı, "Mevkilerle ilgili tespitlerimiz var. Sağ stoperde Ahmetcan'ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre o bölgeye birine bakacağız. Yine 8 ayrı sol bek kullanmak zorunda kalmıştım. Öncelikle bu mevkilere öncelik vereceğiz. İzleme komitesine karşılıklı olarak her gün beraber çalışıyoruz" diye konuştu.

Gelecek sezon planlamasında genç oyuncuların da yer aldığını açıklayan Avcı, "Pilot takım ve altyapıdan da takımda olanların dışında onları nasıl yarıştırabiliriz diye 2-3 aydır çalışmasını yapıyoruz. İhsan hocayla her gün konuşuyoruz. İsimler üzerinde çalışılıyor. Bugünlerde ortaya çıkacaktır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.