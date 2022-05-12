Abdullah Avcı: Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'nde düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerle bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a başlamadan öncesi süreci ve şampiyonluğa giden yolda yapılan çalışmaları anlattı. Avcı, şampiyonlar liginde oynayacak takımı için de gelecek sezonun planlamasına başladığını belirtti.

Gelecek sezon planlamasında genç oyuncuların da yer aldığını duyuran Avcı konuşmasını, "Pilot takım ve altyapıdan A takımda olanların dışında onları nasıl yarıştırabiliriz diye 2-3 aydır çalışmasını yapıyoruz. İhsan hocayla her gün konuşuyoruz. İsimler üzerinde çalışılıyor. Bugünlerde ortaya çıkacaktır" diyerek tamamladı.