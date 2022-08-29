- Abdullah Avcı : "Bir derbiye yakışan, büyük takıma yakışan bir maç değildi"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçının ardından, "Bir derbiye yakışan, büyük takıma yakışan bir maç değildi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Karşılaşma sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İyi bir derbi maçı olmadı. Basit top kayıpların bizim adımıza daha fazla olduğu, basit top kayıpları yaptık. Bir derbiye yakışan büyük takıma yakışan bir maç değildi. Rakibin bize göre 2 tane net pozisyonu vardı. Kalecimiz Taha bu topları kurtardı. Dalgalı bir oyun. Oyundan memnun değiliz. Kendi saha ve seyircimizi önünde kazanmak istiyorduk. Taha kaptanı aratmadı. Oyun organizasyonu ile ayakta kalmaya çalıştık. Dengeli pozisyonlar vardı, rakibimin pozisyonları daha netti. 24 günde 6 ciddi müsabaka oynadık. 4 maç 7 puan yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.