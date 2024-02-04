Abdullah Avcı: Beşiktaş maçında iyi oynadık ama skora yansıtamadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Son haftalarda iki büyük camianın istediği sonuçları alamadığı bir dönemi yaşıyoruz. Birbirine yakın, oyunların değiştiği süreçler. Ben ikinci defa geldim. İnişler çıkışlar oluyor. İki büyük camia bu süreci sağlıklı geçirmiyor. Üst üste 4. maçı kaybettik. Koyduğumuz hedefe giderken belki arayı açacakken biraz geride kaldık. 11'den 7-8 futbolcunun olmadığı, ayrılanların, Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu gibi süreci zorlanarak yaşadık. Kırılmalar olacaktı. Son 3 maçı kaybetmeye bilirdik. Büyük bir camiayız. Her zaman çıkışlar vardır. Kazanma serisine tekrar başlayacağız. Trezeguet ve Denswil'in gelişiyle oyun üstünlüğünü de ele aldık. Üstün olan bizdik. Son 3 maçtaki en iyi oyunu oynadık. İlk şutta golü yedik" ifadelerini kullandı.

"Son 3 maçtaki en iyi oyunu oynadık"

Karşılaşmanın 42. dakikasında Beşiktaş ceza sahası içinde Svensson ile Bardhi arasında yaşanan penaltı pozisyonu için yetkililerden bir açıklama beklediğini vurgulayan 60 yaşındaki teknik adam, "Hakem hakkında 20 senede 5 kez konuşmuşluğum yoktur. Bir keresinde; 'hakem de ben de formsuzum' demiştim. Maçı kazanmamız lazım. Hakem de arayıp teşekkür etmişti. Yine merak ediyorum, bilgilendirilmek istiyorum. Bugün benzer pozisyon olduğu için konuşuyorum. Biz Fenerbahçe ile Kadıköy'de de oynadık, 3-2 kazandık. Forması sırtında çıkmış bir oyuncuya penaltı verildi. Bugünkü penaltı pozisyonunda ne oldu? Merak ediyorum, bilgilendirilmek istiyorum. Dönüşte gol yedik. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Taçtan hiç yapmamız gereken bir hata. Ne kadar iyi oynarsan oyna detaylar sonucu etkiliyor. Semih'i vuruşlardan dolayı tebrik ediyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Oyun anlamında kazandık ancak skor olarak kazanamadık. Oyuncularımız Afrika Kupası'nda final oynuyor. Bundan sonraki süreçte taraftarlarımızın desteğiyle Avrupa hedefine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Her takım her sene şampiyonluğa oynayamaz"

Abdullah Avcı, penaltı pozisyonunun maçın kırılma anı olup olmadığıyla ilgili ise, "Dışarıda bunu muhakkak hakem hocaları, MHK bir açıklama ile bilgilendirir. Genç bir oyuncunun attığı golleri gölgeleyemeyiz. Biz büyük bir camiayız. Biz 3.' lük hedefine devam edeceğiz. Kupada devam ediyoruz. Her takım her sene şampiyonluğa oynayamaz. Karşımızdaki takım bu ülkenin en eski camiası. Kazanarak devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Trabzonspor vazgeçmez, inadıyla"

Abdullah Avcı, Trabzon şehrini ve takımı çok sevdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Ben ve ekibim işimizi iyi yapıyoruz. Güzel hikayeler gerçekleştirdik. Bir haftadaki 3 maç mı eksi yazacak. Kupalar kazandık. Rekorlar kırdık. Bazen şampiyonluğa bazen üçüncülüğe oynayacak. Bu da ulaşılabilir bir hedef. Trabzonspor'da teknik direktör olmak, o şehirde olmak zaten motive eder. Şehri ve takımı çok seviyorum. Trabzonspor vazgeçmez, inadıyla."

"Transfer çalışmaları yapılıyor"

Son olarak transfer çalışmalarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Herkes harıl harıl işini yapıyor. Transfer çalışmaları yapılıyor. Başkanla sürekli görüşüyoruz. 13 kişi ve ilk 11'in 7 oyuncusu yok. Fenerbahçe maçında Bakasetas ve Trezeguet hamle oyuncusuydu. İkinci yarıda oyuna sokmuştuk. Geldiğimiz noktaya bakalım. Trabzonspor'a zarar vermeyen bir durumla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Görüştüklerimiz var, 5 gün var. Vazgeçmeden devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL