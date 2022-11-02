Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Avrupa'da bir şekilde devam etmek istiyoruz. Önceliğimiz, yarın oynayacağımız Ferencravos maçını cebimize koyup 9 puanı almak" dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Gurubu'ndaki son maçında yarın Macaristan ekibi Ferencravos ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Mahmoud Trezeguet, açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, "Gruplar çekildiğinde dengeli bir grup olarak duruyordu. Belki Monaco biraz daha favori gibi görünüyordu ama Ferencravos, Monaco'dan 4 puan aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Futbol adına onları tebrik ederim. Avrupa'da olabilmek, devam edebilmek için yarın akşam itibarıyla bütün oyun planlarını konsantrasyon ve coşkumuzu bunun içinde kullanmaya çalışacağız. Bize o coşkularını ve pozitif desteklerini verdiler. Süreçte son viraja girerken ve ligde araya gireceğimizi düşünürsek onların desteğine ihtiyacımız var. Yarından itibaren bizle olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Son haftalarda yükselen performansını değerlendirmesi istenen Trezeguet, "Başlangıçta işler istediğim gibi gitmemişti ama herkesin desteğini arkamda hissederek takıma yardımcı olmaya çalıştım. Hocamın, teknik ekibin ve takım arkadaşlarımın her zaman desteğini gördüm. Bu destekle birlikte çok daha iyi bir sezon geçirebileceğimi düşünüyorum. Çok harika bir teknik ekibimiz ve oyuncularımız var. İnşallah bu sezon yine şampiyon Trabzonspor olacak ve Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.