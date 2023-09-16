Abdülkerim Bardakcı, Samsunspor maçında gol attı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Samsunspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Samsunspor ile oynadığı mücadelede başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 42. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının 3. golünü kaydetti.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Milli futbolcu bu sezon ayrıca Zalgiris Vilnius ile oynanan karşılaşmada bir gol atmıştı.

Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL